Wanderferien in Armenien sind vor allem für diejenigen Reisenden reizvoll, die eine unberührte Natur und ein zeitlos schönes Land erleben wollen. Denn Armenien ist immer noch ein kleiner Geheimtipp, wenn es um Wandern und Trekking geht. Das Land, das im Süden von Georgien und östlich der Türkei liegt, ist dabei von Mitteleuropa aus mit dem Flugzeug leicht und schnell zu erreichen. Die kurze Flugzeit sollte aber nicht täuschen, denn man kommt nach der kurzen Reise in einem Land wie aus einer anderen Welt an. Auf einer gut organisierten und vor Ort geführten Wanderreise durch Armenien entdeckt man das Wandern von einer neuen Seite. Die Wanderreisen in Armenien werden garantiert zu einer unvergesslichen Erfahrung.