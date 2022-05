Zemi Beach House

Das Resort liegt direkt am weissen, feinsandigen Strand Shoal Bay. Die Hauptstadt The Valley mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants erreicht man in ca. 10 Fahrminuten. Der internationale Flughafen liegt ca. 15 Fahrminuten entfernt.

Das Resort befindet sich auf 24 Hektaren Land und bietet viel Raum für Entspannung. Das Herzstück der Anlage stellen die 3 Swimmingpools dar, darunter ein Adults-only Pool. WLAN ist in allen Bereichen gratis verfügbar. Im Restaurant 20 Knots werden Sie kulinarisch verwöhnt und geniessen die Aussicht aufs Meer. Probieren Sie unbedingt die fangfrischen Fische und Meeresfrüchte. Mit den im Hotel ausleihbaren Picknickkörben können Sie entspannt im angrenzenden Fountain Cavern National Park oder am Strand picknicken. Im Wellnessbereich können Sie sich von Kopf bis Fuss verwöhnen lassen. Im Rhum-Room finden Sie eine Auswahl an über 100 Rum Sorten, die in kleiner Stückzahl produziert werden. Wer den Abend gerne im Freien zwischen den Palmen ausklingen lassen möchte, findet im Shoal Bay seinen Lieblingscocktail. Zu den weiteren Annehmlichkeiten des luxuriösen Resorts zählen eine Boutique und ein Kids Club.



Sport/Wellness inklusive: Fitnesscenter, Beach Volleyball, Schnorcheln, Yoga, Tennis, Kajak, Stand-up Paddle Boards.



Gegen Gebühr: Pferdereiten, Fischen, Ausflüge mit dem Glasbodenboot, Kite Surfen, Bike Touren, Wellnessanwendungen, Golfplatz in der Nähe.



Kinder: sind willkommen.