Wyndham Lambert Beach Resort

Italienisches Management gepaart mit karibischer Lebensfreude versprechen legere Ferien in einem stilvollen luxuriösen Resort. Erkunden Sie von hier aus die Insel und suchen Sie Abkühlung im glasklaren Wasser der karibischen See.

Direkt am langen von Palmen gesäumten weissen Sandstrand der Lambert Bay gelegen. Das Zentrum der Stadt Parham mit Restaurants und Bars liegt 5 Fahrminuten entfernt. Der Flughafen Tortola/Beef Island ist in ca. 10 Fahrminuten erreichbar.

Die einzelnen Cottages gruppieren sich wie in einem Amphitheater um einen herrlichen Swimmingpool mit Swim-up Bar. Im Calita Restaurant werden Ihnen bei einem traumhaften Blick auf das Meer creolische und karibische Spezialitäten serviert. Im Kenta Restaurant stehen vor allem fangfrische Meeresfrüchte auf der Speisekarte. Planen Sie in der Nolita Bar bei einem Cocktail Ihren nächsten Ferientag. Zahlreiche Aktivitäten lassen keine Langeweile aufkommen. Gratis WLAN. Sport inbegriffen: Tennis, Beachvolleyball, Fitnesscenter, Kajak Gegen Gebühr: Wellnessanwendungen, motorisierter Wassersport durch lokale Anbieter Kinder: sind willkommen

Die geräumigen Zimmer sind geschmackvoll mit Naturholzmöbeln eingerichtet und verfügen über Badezimmer, Haartrockner, Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Minibar, Fernseher und Kaffeezubereiter. Von der Terrasse aus haben Sie bei den Garden Cottages eine schöne Aussicht in den tropischen Garten. Die Beachfront Cottages liegen direkt am weissen, feinen Sandstrand mit fantastischem Blick auf die karibische See.