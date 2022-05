Wilder Osten ab Holguín

Ankunft am Flughafen, Transfer ins Hotel.

Übernahme des Mietwagens und Fahrt über Mayarí nach Cayo Saetía mit Möglichkeit zum Baden. Weiterfahrt über Moa, das Zentrum des Nickelabbaus, entlang der abenteuerlichen Panorama-Küstenstrasse vorbei an einsamen Buchten und am Humboldt Nationalpark nach Baracoa.

Baracoa (F)

Bei einem Ausflug in die tropische Umgebung erfahren Sie Interessantes über den Anbau von Kakao (zum Beispiel in der Finca Duaba) und erleben die einzigartige Naturwelt bei einer Bootsfahrt auf dem Río Toa oder in der Bucht Yumuri.