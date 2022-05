Ein strahlend weißer Sandstrand, türkisblaues Wasser und Palmen überall. Das ist nichts ungewöhnliches für die Dominikanische Republik. Verbindet man diese traumhaften Voraussetzungen jedoch mit einem luxuriösen Hotel mit perfekter Lage direkt an der Küste, ist der Traumurlaub eigentlich schon garantiert.



Die zarte Eleganz des Westin Puntacana Resorts schmiegt sich äußerst passend in seine Umgebung. Der hauseigene Palmengarten, um die Pool-Landschaft herum, geht fließend in den Strand über. Entspannen Sie auf den Sonnenliegen in Hotelnähe oder laufen Sie ein Stück die Promenade entlang und finden Sie Ihr eigenes privates Plätzchen zwischen den Palmen.



The Westin Punta Cana Resort & Club

Auch zum Nachtessen, soll man das Meeresrauschen nicht missen. Das Brassa Grill befindet sich direkt am Strand und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf das karibische Ambiente sowie perfekt gegrilltes Fleisch und leckere Meeresfrüchte.