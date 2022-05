Villa del Mar

Die lange feinsandige Grace Bay ist in wenigen Minuten vom Hotel aus zu erreichen. Einen gemütlichen Spaziergang entfernt liegen zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Der Flughafen Providenciales ist in ca. 20 Fahrminuten erreichbar.

Das gemütliche, elegante Hotel liegt inmitten einer tropischen Gartenanlage. Im Restaurant wird den Gästen ein kontinentales Frühstück serviert. Entspannen Sie am Swimmingpool mit Sonnenterrasse und geniessen Sie danach einen Cocktail an der Bar. Am Strand stehen kostenfrei Liegestühle zur Verfügung und ein Concierge Service sorgt für Ihre Wohlbefinden. WLAN ist kostenlos.



Hotel-Info: 48 Zimmer



Sport gegen Gebühr: zahlreiche Wasserportmöglichkeiten, Reiten, Golf in der Nähe



Kinder: sind willkommen