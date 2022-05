Unbekannter Osten ab Punta Cana

1 . Tag Punta Cana - Sabana de la Mar (M, A) Die heutige Fahrt führt Sie in den Nordosten. In El Cedro angekommen geht es mit einem Safaritruck hoch hinaus auf die Montaña Redonda. Die Anhöhe bietet einen unvergesslichen Blick auf das traumhafte Panorama. Danach haben Sie die Möglichkeit, sich bei einem erfrischenden Bad abzukühlen. Im Anschluss geht es weiter in Richtung Sabana de la Mar am Eingang zum Nationalpark Los Haitises. Von hier aus erreichen Sie das Naturparadies Paraiso Caño Hondo mitten im Nationalpark.

2 . Tag Nationalpark Los Haitises (F, M, A) Sie unternehmen eine Bootstour in den Nationalpark Los Haitises, einem der grössten noch unberührten Gebiete feuchttropischen Urwalds in der Karibik. Der Ausflug führt in die Küstenzone des über 200 km² umfassenden Schutzgebietes.