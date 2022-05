The Landings Resort & Spa

Versteckt am Ufer der berühmten Rodney Bay gelegen verströmt das The Landings einen Hauch von Luxus und zeitloser Eleganz.

Direkt an einem herrlichen, langen Sandstrand gelegen. Zahlreiche Restaurants, Nachtclubs und Bars sowie Einkaufsmöglichkeiten befinden sich wenige Fahrminuten entfernt in Rodney Bay. Der internationale Flughafen ist ca. 90 Minuten entfernt, zum nationalen Flughafen sind es ca. 20 Minuten Fahrzeit.

Das luxuriöse Resort verfügt über eine mehrstöckige Atrium-Lobby, die mit Marmorböden und elegantem karibischem Dekor ausgestattet ist. Inmitten der ansprechend gepflegten Anlage befinden sich 3 Swimmingpools mit zwei Whirlpools und Sonnenterrasse. Abwechslung bieten verschiedene Sportaktivitäten wie Tennis, Hobie Cat, Segeln und Tauchen. Kulinarisch verwöhnen lassen können sich die Gäste in drei Restaurants, die Wert legen auf lokale und internationale Küche. Tropische Früchte, Gemüse und Meeresfrüchte werden mit frischen, lokal angebauten Kräutern zu köstlichen Speisen angerichtet. Entspannen Sie im grosszügig gestalteten Soleil Spa und geniessen Sie am Ende des Tages den Sonnenuntergang mit einem Cocktail an der Strandbar The Beach Club. Wöchentlich Live-Musik und Manager's Cocktailparty.



Sport/Wellness inklusive: alle nicht motorisierten Wassersportarten, Fitnesscenter



Gegen Gebühr: Tennis mit Flutlicht, Segeln, Hochseefischen, Tauchen, Wellnessbereich



Kinder: sind willkommen, Kinderclub