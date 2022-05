The House by Elegant Hotels

Das Champagnerfrühstück wird in der Openair-Lounge serviert. Nachmittags und Abends sorgt das Daphne's Restaurant (Partnerrestaurant des Le Caprice, New York) für kulinarische Genüsse. Serviert werden italienische à la Carte Gerichte, wöchentlich finden verschiedene Themenabende statt. Zur Anlage gehören zudem ein Swimmingpool, ein Whirlpool, eine Bibliothek, ein Businesscenter, Fitnesscenter und Spa. Am Strand und am Pool werden gekühltes Wasser und frische Früchte serviert. Das Hotel bietet einen 24-Stunden-Ambassador-Service, gratis Shuttletransfers zu anderen Elegant-Hotels in der Nähe. [b][/b]







Sport/Wellness inklusive:



Fitnesscenter, Windsurfen, Wasserski, Banana-Boot, Schnorcheln, Segeln, Kajak, Boogie-Boarding, Paddle-Boarding, Pool-Volleyball. Eine Jetlag-Massage (30 min.) ist pro Person/Aufenthalt inbegriffen. [b][/b]







Gegen Gebühr:



Hochseefischen, Bike-Touren, Helikopterrundflüge, Reiten, Katamaran- und Bootsausflüge, Wellnessanwendungen. Golfplatz in der Nähe. [b][/b]







Kinder: unter 18 Jahren nicht erlaubt.