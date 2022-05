The Hermitage Bay

Hermitage-Bucht an einen Hang gebaut. Das Restaurant bietet von jedem Tisch aus einen spektakulären Blick auf die Bucht. In der Bar neben dem Swimmingpool werden tagsüber Getränke angeboten. Das Mittagessen wird im überdachten Patio oder an den Pools serviert. Die abwechslungsreichen Menüs werden mit frischen einheimischen Zutaten zubereitet und spiegeln die karibischen und europäischen Einflüsse wider. An der schönen Bucht gibt es eine Vielzahl von Wassersportaktivitäten (keine motorisierten Aktivitäten). In der Boutique finden Sie exklusive Mode und Accessoires sowie die Spa- und Pflegeprodukte des Hotels und internationale Magazine. An mehreren Abenden pro Woche wird karibische Live-Musik geboten.



Sport/Wellness inklusive: Kajak, Windsurfen, Schnorcheln, Segeln.



Gegen Gebühr: Golfen, Tauchen, Tennis sowie Spa-Behandlungen. Die Jolly Harbor Marina bietet Gelegenheit zum Tennis- und Golfspielen, etliche Geschäfte und ein Casino.



Wellness: Der Spabereich des Hermitage Bay liegt am Hang über dem Anwesen und gibt den Blick auf die Bucht frei. Zu den Angeboten gehören Massagen, Gesichtsbehandlungen, Yogastunden sowie Maniküre und viele weitere Angebote.



Kinder: ab 12 Jahren willkommen