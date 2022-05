The Club Barbados Resort & Spa

Das Resort liegt an der beliebten Westküste von Barbados und ist die ideale Unterkunft für Paare und Singles. Mit seinem grossen Angebot an Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten bietet das All-Inclusive Resort Urlaub vom Feinsten.

Das Hotel befindet sich in St. James. Die Hauptstadt Bridgetown liegt 20 Minuten entfernt und der Flughafen 30 Minuten.

Das Hotel verfügt über 2 Restaurants und 3 Bars. Im Sunset Restaurant wird das Frühstückbuffet, das Mittagessen, der traditionelle Nachmittagstee und das Abendessen in Buffetform und à la carte angeboten. Lassen Sie sich bei abendlicher Live-Musik von internationalen und lokalen Spezialitäten verwöhnen. Das Enid's bietet klassische karibische Küche und ist direkt neben der Rum Shop Bar gelegen. Hier können die Gäste in entspannter, lockerer Atmosphäre unter anderem leckere Rumgetränke ausprobieren. Zum Resort gehören ausserdem 3 Swimmingpools, ein Jacuzzi, ein umfangreiches Wellnessangebot und ein Tennisplatz. Es können zahlreiche Wassersportaktivitäten und Landausflüge für einen abwechslungsreichen Urlaub gebucht werden.







Sport/ Wellness inklusive:



Wasserski, Windsurfen, Segeln, Kajak, Schnorcheln, Fischen am Riff, Tennis.







Gegen Gebühr:



Spa-Anwendungen, Tauchen.







Kinder: Nur für Erwachsene ab 16 Jahren.