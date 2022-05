The Calabash Resort & Villas

Das ruhige und persönlich geführte Hotel liegt an einem feinsandigen Strand und ist bekannt für den zuvorkommenden Service und die ausgezeichnete Küche. Die einzigartige Mischung aus karibischem Flair und britischer Lebensart macht den Aufenthalt im Calabash zu einem besonderen Erlebnis.

An einem palmengesäumten Sandstrand und im Südwesten von Grenada gelegen. Zum Flughafen sind es 10 Fahrminuten. Ein Yachthafen mit Minimarkt befindet sich in unmittelbarer Umgebung.

Die im karibischen Stil konzipierte Anlage ist hufeisenförmig in einem tropischen Garten angeordnet. Das Frühstück wird Ihnen direkt auf Ihrer privaten Terrasse serviert. Mittags können Sie am Strand im Bash Restaurant ein leichtes Mittagessen oder Tapas geniessen. Abends werden die Gäste im beliebten Gourmet-Restaurant Rhodes mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Zur weiteren Hotelausstattung gehören zwei Bars, ein grosser Swimmingpool mit Sonnenterrasse, eine Boutique und ein Fitnessraum. Abendunterhaltung im Rhodes Restaurant.







Sport inklusive:



Fitnesscenter, Tennis, Segeln, Windsurfen, Kajak, Miete der Schnorchelausrüstung.







Gegen Gebühr:



Tauchen, Golfen im nahe gelegenen Grenada Golfclub.







Wellness:



Das Heaven & Earth Spa direkt am Strand bietet einen herrlichen Blick über die Bucht.