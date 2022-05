The Body Holiday Resort St. Lucia

Inmitten einer tropischen Gartenanlage befinden sich das Haupthaus und die Nebengebäude. Es gibt drei Swimmingpools mit Sonnenterrasse. In vier Buffetrestaurants, dem à là carte Restaurant, der Piano Bar und dem Weinsalon finden Sie eine riesige Auswahl an internationalen Gerichten und Getränken, welche auch bei Vegetariern und Veganern keine Wünsche offen lässt. Ein Schwerpunkt bildet das umfangreiche Sport- und Wellnessangebot, das individuell auf Ihre Person abgestimmt wird. Ein Unterhaltungsprogramm am Tag, sowie Live- Shows und Cocktailpartys am Abend runden das Angebot ab. Gratis-WLAN.



Sport/Wellness inklusive: Fitnesscenter, Tennis, Fechten, Bogenschiessen, Fahrradtouren, Zumba, Spinning, Windsurfen, Wasserski, Hobie Cat, 4-Loch Golfübungsplatz, Schnuppertauchen,Yoga, Tai-Chi, Meditation, eine 50-Minuten-Spa-Anwendung pro Tag.



Gegen Gebühr: Golf auf dem nahegelegene 18-Loch Golfplatz, PADI-Tauchkurse, individuelle Ernährungsberatung und Fitnessanalysen, zusätzliche Anwendungen im Spa, Ayurveda Center, Hautklinik und Schönheitssalon



Kinder: ab 12 bzw. 16 Jahren willkommen.