Tamarind Beach Hotel und Yacht Club

Das Tamarind Beach Hotel liegt in tropischer Umgebung an einem weissen, langen Sandstrand auf der kleinen Insel Canouan. Die perfekte Unterkunft für gemütliche Strandtage und Ausflüge auf die traumhaften Inseln der Umgebung.

Restaurant mit einer offenen Terrasse direkt am Meer, bietet italienische und karibische Küche. Das Pirat Cove ist eine informelle Bar, in der leichte Kost und Holzofenpizzas serviert werden. An der Strandbar können Sie sich tagsüber mit Getränken und Snacks versorgen. Vom Hotel werden verschiedene Touren organisiert. Es gibt regelmässig Live-Musik in der Pirates Cove Beachbar, Barbecues sowie verschiedene Themenabende.



Sport/Wellness inklusive: Schnorcheln, Windsurfen. Mountainbikes und Pedalos können gemietet werden.



Gegen Gebühr: Tauchen und Segeln. Golfen ist für die Gäste auf dem Trump-International Golf Course möglich. Ein PADI-Tauchzentrum befindet sich in der Nähe. Massageräume sind vorhanden.



Kinder: sind willkommen.