Sweet Jamaica ab Montego Bay

Runaway Bay - Kingston (F, A)

Am Morgen geht es ins Landesinnere bis Nine Miles, der Geburts- und heutigen Grabstätte von Bob Marley. Bei einer Tour erfahren Sie vieles über die Legende. Weiterfahrt nach Kingston. Unterwegs besuchen Sie den Shaw Park Garden in Ocho Rios. Kurze Stadtrundfahrt in Kingston. Zum Abschluss des Tages steht ein Besuch der versunkenen Piratenstadt Port Royal auf dem Programm.