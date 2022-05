Sugar Beach A Viceroy Resort

Idyllisch verteilen sich die einzelnen Villen, teilweise in Hanglage, in der weitläufigen, tropischen Gartenanlage. 2 Restaurants und 3 Bars verwöhnen Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten. Im Zentrum der Anlage befindet sich der zum Strand gelegene Swimmingpool mit Sonnenterrasse. Aktive Gäste profitieren vom umfangreichen Sportangebot. Sport inklusive: Windsurfen, Segeln, Hobie Cats, Kajak, Pedalos, Fitnesscenter Gegen Gebühr: Tauchen, Anwendungen im Spa Kinder: sind willkommen

Alle Wohneinheiten zeichnen sich durch eine elegante Einrichtung im Kolonialstil aus. Sie sind mit Badezimmer, Haartrockner, Fernseher, Klimaanlage, Kaffee-/Teezubereiter, Minibar, iPod-Docking-Station und gratis WLAN ausgestattet. Ein Butler-Service sorgt für Ihr Wohlbefinden. Die Sugar Mill Luxury Zimmer liegen sehr zentral in der Nähe von Restaurant, Pool und Strand und besitzen einen Plungepool in einem kleinen Garten. Die Superior Sugar Mill Luxury Zimmer haben zusätzlich eine eigene Dachterrasse. Direkt am Strand gelegen sind die etwas geräumigeren Luxury Beachfront Bungalows, die zudem über eine möblierte teilweise überdachte Terrasse mit Jacuzzi und Aussendusche verfügen.