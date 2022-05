Das Resort befindet sich auf der Halbinsel Samaná, in einem der noch am wenigsten erforschten Gebiete der ganzen Karibik an einem schönen Strand. Der Flughafen Santo Domingo ist ca. 2,5 Stunden entfernt.

Das Sublime Samana liegt in herrlich tropischer Umgebung. Den Tag kann man am Swimmingpool oder auf einer der Sonnenliegen am hoteleigenen palmengesäumten Privatstrand oder bei einer wohltuenden Massage zu Meeresrauschen im luxuriösen Wellnesspavillon am Meer verbringen. Aktive Hotelgäste können das Korallenriff im kristallklaren Wasser erkunden oder einen Ausflug zum Nationalpark Los Haitises unternehmen. Im Restaurant erwartet Sie köstliche mediterrane und karibische Küche. Lassen Sie den Abend gemütlich bei einem Cocktail an der Bar ausklingen. Gratis WLAN.



Sport/Wellness inbegriffen: Fitness, Tennis



Gegen Gebühr: zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten wie Reiten, Tauchen, Schnorcheln, Segeln und Walbeobachtungstouren können vom Hotel vermittelt werden.



Kinder: sind willkommen