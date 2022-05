Starfish Tobago

Das All-Inclusive-Resort zeichnet sich durch seine schöne Lage an einem feinen Sandstrand aus und ist ideal für Familien. Seinen Namen verdankt das Hotel den Lederschildkröten, die von März bis Juli in der Umgebung am Strand ihre Eier ablegen.

Dieses Resort in Strandnähe verfügt über das Hauptrestaurant Kiskadee, in dem das Abendessen in Buffetform oder wahlweise als à-la-carte Menü angeboten wird. Geniessen Sie im Courtlanders Deck bei einem herrlichen Blick auf das Meer Ihr Frühstück und Mittagessen und nehmen Sie in der Crusoe Bar, einer gemütlichen Bar mit Blick auf den Garten, einen Cocktail. Das Schwimmbad und ein Tennisplatz sorgen für Abwechslung.



Sport/Wellness inklusive: Tennis (Flutlicht gegen Gebühr).



Gegen Gebühr: Tauchen/Schnorcheln, Kajakmiete, Hochseefischen, Fahrradverleih.



Kinder: sind willkommen.