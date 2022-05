Starfish St. Lucia Resort

Direkt am Strand, am südlichen Ende der Rodney Bay. In Gehdistanz befindet sich das Baywalk Shopping Center. Der internationale Flughafen Hewanorra ist ca. 66 km entfernt.

Das familienfreundliche Hotel direkt am Sandstrand bietet nebst einem Süsswasserpool ein Buffetrestaurant, ein italienisches À-lacarte Restaurant, einen Grill, eine Poolbar und eine Lounge/Bar. Gratis WLAN in der Lobby und den Restaurants. Tagsüber und abends abwechslungsreiches Animationsprogramm.



Sport/Wellness inklusive: Volleyball, Kajaks, Paddle Boarding, Segeln, Schnorcheln, Fitnessraum im Schwesterhotel.



Gegen Gebühr: Golf in der Nähe, diverse motorisierte Wassersportarten und Spa in den Schwesterhotels.



Kinder: sind willkommen.