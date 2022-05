Spice Island Resort

Muskat, Zimt und Nelken machten Grenada einst zur Insel der Gewürze. Diese Tradition konnte das aussergewöhnliche Resort bewahren: Das Lifestyle-Konzept und die kreolische wie internationale Küche des Hauses werden noch heute von ihnen beeinflusst. Das elegante Erstklasshotel liegt am feinsandigen Strand von Grand Anse und besticht durch den persönlichen Service und die legere Atmosphäre.

Das Resort liegt in einer tropischen Gartenanlage, direkt am wunderschönen Sandstrand. Zum Flughafen sind es ca. 10 Fahrminuten. Kleinere Restaurants, Bars und zwei Einkaufszentren sind ca. 5-15 Gehminuten entfernt.

Im halboffenen Oliver‘s-Fine-Dining- Restaurant mit Meersicht kann man das Frühstück sowie auch das exquisite Nachtessen zu sich nehmen. Für ein leichtes Mittagessen gehen Sie ins Terrassenrestaurant Sea and Surf Terrace & Bar. Einladende Lobby, klimatisierte Lounge, Businesscenter und 2 Boutiquen. Das moderne Wellnesscenter verfügt über Schönheitssalon, Coiffeur, Sauna und Whirlpool. Poolanlage mit Liegeterrasse. Mehrmals wöchentlich Live-Musik im Hotel. Sport/Wellness inklusive: Tennis, Fitnesscenter, Greenfees im Grenada Golf Club (9-Loch- Golfplatz), Fahrrad, Schnorchelausrüstung, Segeln (Hobie Cat), Kajak Gegen Gebühr: Spa-Behandlungen, Deutschsprachige PADI-Tauchstation beim Hotel und Schnorchelausflüge. Kinder: Kinderclub für Kinder von 3-12 Jahre

Grosszügig konzipierte, stilvolle Suiten, Badezimmer mit Doppelbadewannen, Haartrockner, Bademantel, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, i-Pod-Dockingstation, Fernseher, Gratis- WLAN, Tee-/Kaffeekocher, Toaster, Minibar, Bügeleisen/-brett, Safe, Balkon oder Terrasse. Die Oleander Oceanview/Garden Suiten befinden sich in den zweistöckigen Reihenhäusern. Die Sea Grape Beach Suiten in den einstöckigen Gebäuden sind etwas grösser und liegen direkt am Meer. Die Anthurium Pool Suiten verfügen über einen eigenen Garten und einen Plungepool.