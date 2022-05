Sol Rio de Luna y Mares

Die beiden Hotels Sol Rio de Luna und Mares der spanischen Hotelgruppe Meliá Hotels International gehören zusammen. Am breiten Traumstrand in der Bucht von Playa Esmeralda stehen den Gästen deshalb gleich 2 Anlagen zur Verfügung. Die Auswahl an Restaurants und Aktivitäten ist dadurch so vielfältig, dass für jeden Geschmack etwas geboten wird.

Das sympathische Resort besteht aus zwei Gebäudeteilen, die leicht erhöht über der türkisfarbenen Bucht liegen. Die familienfreundliche Hotelanlage bietet eine phantasievolle Schwimmbadlandschaft mit Kinderbecken und Poolbar, Fitness- und Spa-Center, Show- und Animationstheater, 24h Lobbybar, Boutique und Internet. Mehrere Restaurants und Bars bieten Buffetmahlzeiten und Spezialitäten aus der kubanischen, mexikanischen, italienischen sowie mediterranen Küche, Getränke und Cocktails. Auch in der Snackbar am Pool werden abends à la carte Spezialitäten serviert. Einige Stufen führen zum traumhaften Strand mit Tauchshop, Miniclub und Strandrestaurant, welches zu später Stunde in eine Stranddisco mit tropischem Ambiente umfunktioniert wird. Unterhaltung und Aktivitäten finden tagsüber und am Abend statt. Zum vielseitigen sportlichen Angebot gehören diverse nichtmotorisierte Wassersportarten, 2 Tennisplätze, verschiedene Mannschaftssportarten und eine Tauchschule in der Nähe.



Sport / Wellness inbegriffen:



Tennis, Fitness, Minigolf, Schnorcheln, Probetauchgang, Pedalo, Windsurfen, Kajak, Segeln und vieles mehr.



Gegen Gebühr:



Tauchen, Fahrräder, Reiten und Anwendungen im Spa.



Kinder: Kinderclub 5-12 Jahre