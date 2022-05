Secrets St. Martin Resort & Spa

Das luxuriöse Resort liegt auf der französischen Seite der Insel St. Martin, direkt am Sandstrand der Anse Marcel. Der internationale Flughafen ist ca. 35 Minuten entfernt

Das Hotel mit tropischer Bepflanzung und einer grosszügigen Poolanlage liegt direkt an einer schönen Sandbucht. Für kulinarische Abwechslung sorgen vier Restaurants, davon drei mit à la carte-Service, ein Café, sowie 24-Stunden-Zimmerservice. Die Hotelgäste kommen in den Genuss von italienisch-mediterranen, asiatischen und internationalen Gerichten. An fünf Bars werden erfrischende Cocktails serviert. Ein breites Aktivitätenangebot sorgt für abwechslungsreiche Unterhaltung. Im Secrets Spa werden entspannende und belebende Wellnessanwendungen angeboten.



Sport/Wellness inbegriffen: Aerobic, Tanzlektionen, Fitnessraum, Beach Soccer, Pool Volleyball, Beach Volleyball, Yoga, nicht-motorisierte Wassersportarten, Hobbie Cat, Probetauchlektion im Pool



Gegen Gebühr: Anwendungen im Wellnesscenter, Tennis, Katamaran, Schnocheln