Secrets Royal Beach Punta Cana

Das Secrets Royal Beach befindet sich direkt am Strand von Bavaro umgeben von üppiger Vegetation. Dieses farbenfrohe karibische Resort bietet speziellen Komfort nur für Erwachsene. Das Hotel besticht durch seine atemberaubende Architektur sowie einer prächtigen Aussicht auf die üppigen Gärten, das glasklare karibische Meer und die schillernden Pools. Jedes Detail stimmt und das hohe Niveau an persönlichem Service ist unübertroffen.

Das Hotel befindet sich am malerischen weissen Palmenstrand der Playa Bávaro in Punta Cana. Der Flughafen Punta Cana ist ca. 20 Minuten entfernt.

Inmitten der grosszügig angelegten tropischen Gartenanlage des Hotels finden die Gäste Ruhe und Entspannung an der weitläufigen Poolanlage mit Swim-up Bar. Während des gesamten Aufenthaltes werden Sie erstklassig betreut. Kulinarische Köstlichkeiten erwarten Sie im Haupt-/Buffetrestaurant und den drei à la carte-Restaurants mit hervorragender italienischer und asiatischer Küche sowie Grillspezialitäten. Zusätzlich können alle Einrichtungen des benachbarten Now Larimar mitbenutzt werden. Aktive Hotelgäste können beim Schnorcheln die herrliche Unterwasserwelt erkunden oder sich beim Segeln, Kajakfahren, Windsurfen oder bei diversen Ballsportarten die Zeit vertreiben. Im Fitnessstudio können Sie sich auch in den Ferien fit halten. Das Animationsprogramm sowie abendliche Shows und das Casino im Now Larimar sorgen für Abwechslung. Im Hotel ist Gratis WLAN verfügbar.