Secret Bay Resort

Jedes einzelne elegante Holzbungalow und die Villen wurden vom Architekten Fruto Vivas entworfen und befinden sich inmitten tropischer Natur in spektakulärer Lage. Wert gelegt wird auf einen ausgezeichneten Service, damit Sie Ihre Ferien in vollen Zügen geniessen können. Das Resort hat kein Restaurant. Jedes Bungalow/ Villa ist mit einer komplett eingerichteten Küche ausgerüstet. Vor Ankunft und während Ihres Aufenthalts wird ihr Kühlschrank gemäss Ihren Wünschen gefüllt (kostenpflichtig). Sie können selbst kochen oder Ihre Wunschmahlzeiten durch den Chefkoch des Hotels zubereiten und in Ihrer Unterkunft servieren lassen (gegen Gebühr). Ein Concierge-Service nimmt Ihre Reservierungen für Ausflüge, Massagen, Yogakurse und Reservierungen in Restaurants gerne entgegen.



Sport inklusive: Yogamatten, Schnorchelausrüstung, Mountainbike, Kajak



Gegen Gebühr: Yogakurse, Massagen, Ausflüge, Walbeobachtungstouren



Kinder: sind ab 12 Jahren willkommen