Sebastian' s on the Beach

Beschreibung

Einleitung Das Mittelklasshotel ist an einem langen Sandstrand in der Nähe von Little Apple Bay gelegen. Das Sebastian's ist der ideale Ort für alle Gäste welche surfen, sich entspannen und ein Stück karibischen Alltag erleben möchten.

Lage Am Strand von Little Apple Bay im Norden von Tortola gelegen. Viele Restaurants und Geschäfte sowie der weisse Long Bay Beach befinden sich in Gehdistanz. Der Flughafen Tortola Beef ist 30 km entfernt.

Angebot Das ausgezeichnete Restaurant Seaside Grill bietet internationale und karibische Küche. Geniessen Sie bei frischen Meeresfrüchten die Aussicht auf die Brandung. Etwas Besonderes ist der im Hotel hergestellte Rum, den Sie auch als Souvenir mit nach Hause nehmen können. Tagsüber haben Sie die Möglichkeit Wassersportarten wie z.B. Tauchen, Schnorcheln oder Surfen zu probieren. Das zuvorkommende Personal ist Ihnen auch gerne dabei behilflich, verschiedene Ausflüge zu Pferd oder im Jeep zu organisieren. Am Wochenende geniessen Sie am Abend einen exotischen Cocktail zu karibischer Musik an der Strandbar. Gratis WLAN.



Sport / Wellness: Das Hotel kann verschiedene Sportarten organisieren wie Segeln, Schnorcheln, Tauchen, Surfen oder Tennis aber auch Reit- und Wandertouren können unternommen werden.



Kinder: sind willkommen