Sandy Haven Resort

Das romantische, modern eingerichtete Boutique Hotel befindet sich in hervorragender Lage direkt am Seven-Mile-Beach. Es ist ideal für Ruhesuchende, die gleichzeitig die Ausgehmöglichkeiten in der Umgebung nutzen möchten.

Direkt am traumhaften, weissen Sandstrand von Negril. Das Ortszentrum Negril liegt nur wenige Kilometer entfernt. Der Wasserpark Kool Runnings und die Times Square Mall sind ca. 5 km entfernt. Viele Ausgehmöglichkeiten am Strand sind zu Fuss erreichbar. Der Flughafen Montego Bay ist ca. 90 Minuten entfernt.

Die familiäre Anlage lädt ihre Gäste am Swimmingpool, am Jacuzzi und am privaten Strand zum Entspannen und Sonnenbaden ein. Hier befinden sich auch der Beach Grill und die Strandbar. Das klimatisierte à la carte Restaurant Bongos mit angeschlossener Premium Bar bietet eine Auswahl an exklusiven internationalen Gerichten und exquisiten Weinen. Zur weiteren Ausstattung gehören eine kleine Boutique und ein Wellnesscenter. Für Abwechslung sorgen die wöchentlich stattfindenden Cocktail- und Strandpartys.



Sport/Wellness inklusive: Fitnesscenter



Gegen Gebühr: Wellnesscenter



Kinder: ab 12 Jahren willkommen