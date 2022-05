Sandals South Coast ab Whitehouse

Sandals South Coast verbindet europäische Kultiviertheit und exzellenten Service mit der Schönheit karibischer Natur. Sie logieren Sie in stilvoll eingerichteten Overwater-Bungalows direkt am Strand, Sie geniessen den erstklassigen Service der Overwater-Bar sowie einen spektakulären Blick auf weissen Sand, türkisblaues Meer und die unberührte Natur des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes. Im Restaurant „Sushi on the Beach“ werden Feinschmecker kulinarisch von unserem Team verwöhnt. Nach einem erfüllten Tag im Herzen des Paradieses lassen Sie den Abend zu anspruchsvollem Entertainment oder entspannt bei einem Lagerfeuer ausklingen. Geniessen Sie das Nachtleben oder die einsame Stille – ganz nach Ihrer Wahl. Das Sandals South Coast ist ein Reiseziel für Erwachsene, welches perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und höchsten Ansprüchen genügt. Erwarten Sie unvergessliche Urlaubstage in einem der eindrucksvollsten Hotels Jamaicas.