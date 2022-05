Sandals Royal Barbados

Das moderne Adults-Only-Resort am feinsandigen Strand besticht vor allem durch eine imposante Poolanlage mit insgesamt 31 Pools, die sich im gesamten Hotelkomplex verteilen. Sechs erstklassige Restaurants (Asiafusion, französische, mediterrane, amerikanische und karibische Küche, Meeresfrüchte, Steak-House) und fünf Bars mit Premium Getränken sorgen für das leibliche Wohl. Nutzen Sie tagsüber das vielfältige Sportangebot im Fitnesscenter oder am Strand, erkundigen Sie Barbados’ bunte Unterwasserwelt bei einem Tauchgang oder lassen Sie sich im hauseigenen Spa verwöhnen. Abends wartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit verschiedenen Themenabenden auf Sie. Zum Hotel gehören zudem unter anderem ein Herren-Coiffeur und eine Boutique. Gratis WLAN.

Die Junior Palm Suiten in der ersten oder zweiten Etage verfügen über Klimaanlage, Flachbild-TV, Sitzecke, luxuriöses Badezimmer, begehbaren Kleiderschrank und Balkon mit Badewanne. Gäste profitieren vom Club Sandals Concierge Service. Die Walkout Junior Palm Suiten ohne begehbaren Kleiderschrank, dafür mit Bar mit Premium Brands, befinden sich im Erdgeschoss nahe beim Pool. Die Penthouse Oceanview Suiten befinden sich im obersten Stock und bieten Meerblick. Die One Bedroom Oceanview Suiten befinden sich in der fünften Etage. Sie bieten nebst Meerblick ein separates Wohnzimmer und Butler Service. Die romantischen Rondoval Suiten in Bungalows mit Pool-/Gartenblick bieten einen privaten Pool mit direktem Zugang vom Schlafzimmer aus.



Sport/Wellness inklusive: Fitnesscenter, Tischtennis, Bocce Ball, Brettspiele, Cricket, Beach Volleyball, Bowlingbahn, Billard, Yoga, Kanus und Kayaks, Hobie Cats, Paddle Boarding, Boogie Boards, Glasbodenboot, Schnorcheln, unbegrenztes Tauchen für zertifizierte Taucher



Gegen Gebühr: Wellnessbehandlungen, Tauchkurse