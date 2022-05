Sandals Regency La Toc Golf Resort & Spa

Beschreibung

Einleitung Stattliche Palmen säumen die Zufahrt zum legendären La Toc Estate und bieten einen atemberaubenden Vorgeschmack auf Ihre Ferien im Sandals Regency La Toc. Verbessern Sie Ihren Schwung auf dem exklusiven Resort- Golfplatz und fühlen Sie sich wie ein Millionär mit Ihrem privaten Butler-Service.

Lage Das Resort befindet sich im Westen der Insel in der Nähe der Hauptstadt Castries. Es liegt an einem Hang direkt an einer herrlichen Bucht. Der nationale Flughafen ist ca. 7 km, der internationale Flughafen ca. 60 km entfernt.

Angebot Mitten in einer tropischen Regenwaldlandschaft und blühenden Gärten befindet sich der grösste Swimmingpool der Insel. Es gibt zwei weitere Swimmingpools, sechs Restaurants, davon vier Themenrestaurants mit verschiedenen preisgekrönten Spezialitäten, sowie diverse Bars mit Show- und Theaterabenden. Kleine Shops und Boutiquen, die sich in der Lobby, an den Pools und am Strand befinden, laden zum Bummeln ein. Alle Einrichtungen der beiden Sandals Schwesternhotels können mitgenutzt werden. WLAN gegen Gebühr.



Sport inklusive: Tennis, Fitnesscenter, Segeln, Windsurfen, Kajaks, Schnorcheln, Hobie Cats, 9-Loch Golfplatz inkl. Green Fees (exkl. Caddy), Tauchen (2 Bootstauchgänge pro Person/Tag für zertifizierte Taucher inkl.)



Gegen Gebühr: Tauchkurse, Wellnessbehandlungen



Kinder: nur für Erwachsene ab 18 Jahren