Sandals Negril Beach Resort & Spa

Das Sandals Negril steht für exotische Eleganz. Die karibische Architektur des Resorts fügt sich harmonisch in das Landschaftsbild ein. Hier gelten keine Terminkalender und Zeitpläne – zurücklehnen und die Seele baumeln lassen steht auf dem Programm. Neben seiner tollen Lage am Seven-Mile-Beach bietet das Resort für Paare ein All-Inclusive Angebot auf Weltklasse-Niveau.

Direkt an Negrils berühmten Seven-Mile Beach an der Westküste Jamaicas gelegen. 1,5 Stunden vom Flughafen Montego Bay entfernt.

Die zweistöckigen Gebäude des Resorts verteilen sich in einer herrlichen tropischen Gartenanlage, in der sich drei Swimmingpools mit einer Swim up Poolbar und drei Whirlpools befinden. Mit insgesamt sieben Restaurants gestaltet sich die Wahl schwierig. Davon drei Gourmet-Restaurants, die exklusive Spezialitäten aus aller Welt anbieten. Ein romantisches Ambiente lässt jede Mahlzeit zu einem Erlebnis werden. Die Küchenchefs kreieren Menüs, die Sie ausschliesslich in den besten Restaurants der Welt erwarten. Geniessen Sie dazu einen exquisiten Wein aus dem Hause Robert Mondavi und lassen Sie sich in eine andere Welt entführen. Auch das abendliche Unterhaltungsprogramm lässt kaum Wünsche offen. Nutzen Sie während Ihres Aufenthaltes das umfangreiche Sportangebot.



Sport/Wellness inklusive: Tischtennis, Tennis, Volleyball, motorisierte und nicht-motorisierte Wassersportarten wie z.B. Glasbodenbootfahren, Schnorcheln, unbegrenzte Tauchgänge für zertifizierte Taucher, Windsurfen, Wasserski, Kajaks, Hobie-Cat, Fitnesscenter, Aerobics, Billard



Gegen Gebühr: Tauchkurse, Anwendungen im Spa