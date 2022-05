Sandals Grenada Resort & Spa

Das neue Sandals Grenada übertrifft alle bisherigen Sandals Resorts und setzt neue Massstäbe in Bezug auf Luxus, Komfort und Service. Ein romantisches, aussergewöhnliches Resort für Paare an einem feinsandigen Privatstrand.

Die eleganten Suiten verteilen sich im tropischen Resort auf vier Village Bereiche. Bei 10 Restaurants, inklusive einem traditionellen Steakhouse, die Sie kulinarisch verwöhnen haben Sie die Qual der Wahl. Geniessen Sie an sechs verschiedenen Bars herrliche Erfrischungen und entspannen Sie an einem der drei fantastisch angelegten Schwimmbädern und den zwei River Pools. Nehmen Sie an einer der zahlreichen Veranstaltungen am Abend teil - von eleganten Cocktail Abenden bis hin zu Partys am Strand: hier ist für jeden etwas dabei. Nutzen Sie das umfangreiche Sportangebot und lassen Sie sich im Red Lane Spa verwöhnen.



Sport inklusive: Fitnesscenter, Tennis, Tauchen für zertifizierte Taucher, Kajak, Stand-up paddle, Schnorcheln, Windsurfen, Hobie Cats, Wasserski, Beachvolleyball, Tischtennis



Gegen Gebühr: Anwendungen im Spa