Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach Resort

Im Norden von Saint Lucia in einzigartiger Lage auf der Halbinsel Pigeon Island gelegen, direkt am weissen langen Sandstrand. Der nationale Flughafen ist ca, 20 Minuten entfernt, der internationale Flughafen ca. 2 Stunden.

Das luxuriöse Hotel liegt inmitten einer Gartenanlage. Die grosse dreistöckige Lobby ist Treffpunkt für Cocktails und köstliche Buffets am Nachmittag. Eine fantasievoll gestaltete Schwimmbadlandschaft lädt zum Verweilen ein. Ein herrliches Tauchriff in nur 5 Minuten Entfernung wartet darauf, entdeckt zu werden. Erleben Sie eine kulinarische Weltreise in sieben internationalen Restaurants und Bars. Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm garantieren Spass und Spannung.



Sport/Wellness inklusive: Kajak, Segeln, Windsurfen, Wasserski, Schnorcheln, Tennis, Fitness. Unbegrenztes Tauchen für zertifizierte Taucher inklusive.



Gegen Gebühr: Tauchkurse, Wellnessbehandlungen.



Kinder: nur für Erwachsene ab 18 Jahren