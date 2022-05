Sandals Grande Antigua Resort & Spa

Die weitläufige Anlage besteht aus dem Mediterranean Village und dem Caribbean Grove. 11 Top-Restaurants und 7 Bars, die eine enorme Bandbreite an kulinarischen Köstlichkeiten servieren, stehen Ihnen zur Auswahl. Reisen Sie um die Welt: von spannenden japanischen Gerichten, die direkt vor Ihren Augen zubereitet werden, bis zu Meeres-Spezialitäten im legendären Barefood by the Sea Restaurant. Planschen Sie nach Herzenslust in einem der sechs Swimmingpools oder erkunden Sie den tropischen Garten mit den zahlreichen Blumen. Tagsüber findet ein Aktivitätenprogramm statt und abends wird Unterhaltung mit Shows oder Themenabenden geboten.



Sport/Wellness inbegriffen: Tennisplätze mit Flutlicht, Kanu, Kajak, Windsurfen, Segeln, Schnorcheln, unbegrenzte Tauchgänge für zertifizierte Taucher, Fitnesscenter, Tischtennis, Beachvolleyball und Billard.



Gegen Gebühr: Verschhiedene Anwendungen im Luxus Red Lane-Spa



Kinder: für Paare ab 18 Jahren