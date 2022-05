Das Hotel bietet ein All-Inclusive-Konzept auf hohem Niveau und ein vielfältiges Sport- und Unterhaltungsangebot ohne zusätzliche Kosten. Auch am Abend ist für Unterhaltung gesorgt: Von eleganten Cocktail-Abenden bis hin zu Partys am Strand

Neben dem Sandals Royal Barbados, am belebten St. Lawrence Gap. Der Flughafen Bridgetown liegt ca. 15 Minuten entfernt.

Im Sandals Barbados befinden sich eingebettet in eine weitläufige Gartenanlage drei Pools, darunter der grösste und längste LagunenPool der Insel, sowie 2 Whirlpools. Lassen Sie sich in den 11 Gourmet-Restaurants mit Spezialitäten aus aller Welt verwöhnen und geniessen Sie Premium Drinks in den 7 Bars. Zum Hotel gehören zudem unter anderem ein Fitnessstudio und ein Spa. Mit seinem riesigen Unterhaltungsangebot bietet das Sandals Barbados die ideale Basis für abwechslungsreiche und unvergessliche Karibikferien zu Zweit. Gratis WLAN



Sport/Wellness inklusive: Fitnesscenter, Tischtennis, Bocce Ball, Brettspiele, Cricket, Beach Volleyball, Billard, Yoga, Kanus und Kayaks, Hobie Cats, Paddle Boarding, Boogie Boards, Glasbodenboot, Schnorcheln, unbegrenztes Tauchen für zertifizierte Taucher.



Gegen Gebühr: Wellnessbehandlungen, Tauchkurse.WLAN.