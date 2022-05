Royalton Cayo Santa Maria

Die malerisch gelegene Anlage, das herzliche Personal, die charmante Kultur Kubas und die erstklassige Küche bilden die perfekte Kombination für unvergessliche Ferien. Erholungssuchende Paare werden in dem beschaulichen Adults Only Hotel den exzellten Service zu schätzen wissen.

Das modere, elegante Hotel liegt eingebettet in einer tropischen Gartenanlage mit fantastischem Blick aufs Meer. Eine herrliche Poolanlage lädt zum Erholen und Entspannen ein. Entdecken Sie die grossartige kulinarische Auswahl in drei à la carte Restaurants mit internationalen und karibischen Spezialitäten und geniessen Sie erstklassige Cocktails am Strand oder in einer der zahlreichen Bars. Ein Wellnessbereich mit zahlreichen Anwendungen sorgt für Ihr Wohlbefinden. Ein unterhaltsames Abendprogramm sorgt für Abwechslung.