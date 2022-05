Rosewood Little Dix Bay

Beschreibung

Einleitung Das kleine Boutique Resort befindet sich auf Virgin Gorda, nur einen Steinwurf vom kristallklaren Wasser der halbmondförmigen Little Dix Bay entfernt. Eingebettet in eine exotische Gartenanlage, bietet es anspruchsvollen Kunden Zuflucht vom hektischen Alltag. Hier finden Sie eine Ruhe und Abgeschiedenheit wie fast nirgends in der Karibik.

Angebot Das Resort verfügt über 3 Restaurants: im gemütlichen Grill Beach können Sie das Mittagessen, Snacks oder Cocktails geniessen, am Abend verwöhnt man Sie im gehobenen Restaurant Sugar Mill mit karibischen Spezialitäten und das The Pavilion lockt mit internationalen Gerichten. Das aufmerksame Personal erwartet Sie ausserdem an der Bar und im "Sense® A Rosewood Spa", und berät Sie gerne bei der Auswahl der unzähligen Freizeitmöglichkeiten.



Sport/Wellness inklusive:



Kajak, Hobie Cat, Segeln (Sunfish), Schnorchelausrüstung, Wassertaxi, Tischtennis, Fitnesscenter, Filmvorführungen (abends), 7 Tennisplätze (2 mit Flutlicht), Krocket.



Gegen Gebühr:



Segeln, Katamaran, Wasserski, Tauchen, Hochseefischen, „Sense® A Rosewood Spa" (Massagen und Anwendungen), Yoga, Ausflüge.



Kinder: sind willkommen