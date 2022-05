Rendezvous Hotel

Das im Kolonialstil erbaute Boutique Hotel liegt inmitten einer tropischen Gartenlandschaft. Diese wird von einem kleinen Fluss durchzogen, der sich durch die Landschaft schlängelt und in kleine Pools mündet, an denen zahlreiche Cabanas liegen. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Swimmingpools. Nutzen Sie auch das umfangreiche Sportangebot. Kulinarische Köstlichkeiten werden Ihnen in den beiden Restaurants und an drei Bars serviert. Ein Abendunterhaltungsprogramm sorgt für Abwechslung. Gratis WLAN.



Sport inklusive: Tennis mit Flutlicht, Fitnesscenter, Bogenschiessen, Fahrradtouren, Tischtennis, Yoga, Wasseraerobic, Wasserski, Windsurfen, Hobie Cat, Kajak, Tretboot, Tauchen (1 North Trip Dive pro Tag für zertifizierte Taucher Mo-Sa)



Sport/Wellness gegen Gebühr: verschiedene erstklassige Anwendungen im Spa.



Kinder: für Erwachsene ab 18 Jahren