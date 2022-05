Privatreise Jamaica's Secrets ab Montego Bay

Am Morgen geht die Reise los in Richtung Ocho Rios. Während einer Stadtrundfahrt sehen Sie alle wichtigen Orte der Stadt, die vor allem vom Kreuzfahrtpier geprägt ist. Nach einer halben Stunde Busfahrt Richtung Osten erreichen Sie die Obst- und Gemüseplantage Sun Valley Plantation. Hier erfahren Sie beim Rundgang interessante Details über jamaicanische Früchte, Kräuter und Pflanzen, sowie den Anbau und die Nutzung. Es gibt frische Säfte, fruchtige Kostproben und einen typischen Snack zum probieren. Entlang der herrlich grü- nen Nordküste geht die Fahrt weiter nach Port Antonio. Sie unternehmen einen Spaziergang durch die Stadt, sehen alte Kolonialgebäude und besuchen den Yachthafen.

Port Antonio (F, A)

Nach dem Frühstück starten Sie zur Bambusflossfahrt in Berrydale. Eine Flossfahrt auf dem Rio Grande zählt zu den Höhepunkten eines jeden Jamaica Aufenthaltes. Die Fahrt auf dem Fluss dauert 2 - 2 ½ Stunden, je nach Wasserstand des Rio Grande. Sie haben die einmalige Gelegenheit Jamaica aus einer völlig anderen Perspektive aus zu geniessen. Am Ende dieser unvergesslichen Flussfahrt erwartet Sie der Bus am Landeplatz. Nun geht es für Sie weiter an die traumhafte Bucht von Frenchman's Cove. Der wunderschöne Sandstrand und das erfrischende Meer laden zum Entspannen und Relaxen ein. Ein unglaublich schönes Plätzchen um die Seele baumeln zu lassen.