PREMIUM: Dreams Cuba West ab Havanna

Das ist Kuba für Geniesser. Sie residieren während der Reise ausschliesslich in den besten Hotels und speisen in zwei prominenten Kult-Paladares. Nach zwei abwechslungsreichen Tagen in Havanna erleben Sie das verträumte Viñalestal, die immergrüne Sierra del Rosario sowie die hübschen kolonialen Küstenstädte Cienfuegos und Trinidad, bevor Sie zum Traumstrand Ihrer Wahl in Varadero oder Cayo Santa Maria gebracht werden.