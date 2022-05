Premium: Cuba Selection ab Havanna

Individuelle Ankunft in Havanna. VIP-Empfang und Transfer ins Hotel.

Am Morgen geht es mit der Pferdekutsche vom Capitolio bis zum Kathedralenplatz und zu Fuss durch die koloniale Altstadt. Im Rummuseum erfahren Sie alles über das kubanische "Lebenselixier". Rückfahrt mit den originellen Coco-Taxis. Abends Spazierfahrt mit einem amerikanischen Oldtimer. Das Abendessen geniessen Sie in einem prominenten Paladar bevor Sie die weltberühmte Tropicana Show besuchen.

Frühmorgens Fahrt auf der Tabakroute in Richtung Pinar del Rio. Panoramatour durch das Mogote-Tal mit seinen imposanten Kegelfelsen. Besuch eines Bauern, wo Sie in die Geheimnisse des Tabakanbaus eingeweiht werden.

Erleben Sie die geschickten Hände der Zigarrendreher in einer der berühmten Tabakfabriken. Danach Besuch bei einem bekannten Künstler. Mittagessen im Paladar San Cristobal mit seiner einzigartigen Mischung aus Nostalgie und Santeria. Nachmittag zur freien Verfügung.

Fahrt mit dem Auto oder (je nach Fahrplan) im nostalgischen Dampfzug durch die herrliche Landschaft ins Tal der Zuckermühlen. Besichtigung der Hacienda Iznaga. Nachmittags Weiterfahrt an die schönen Strände von Cayo Coco.

Camagüey - Santiago (F)

Nach einem Mittagessen in Bayamo geht es weiter zum Wallfahrtsort El Cobre, Schmelztiegel der afrokubanischen und katholischen Religionen. Am Spätnachmittag erreichen Sie die zweitgrösste Stadt der Insel. Tauchen Sie abends in das musikalische Leben ein beim Besuch im legendären Casa de la Trova, wo viele bekannte Musiker ihre Karriere begannen.