Plaza Resort Bonaire

Direkt an einem 500 Meter langen Privatstrand gelegen. Die Hauptstadt Kralendijk liegt knapp 3 Kilometer entfernt. Der kleine Inselflughafen ist in der Nähe.

Die Ferienanlage ist in eine Lagunenlandschaft integriert. Mittag- und Abendessen können Sie im Banana Tree einnehmen. Im Tipsy Seagull können Sie mit den Füssen im Sand und bei einem guten Glas Wein Spezialitäten aus dem Meer probieren. Jeden Montag gibt es einen speziellen Abend mit Hummer-Gerichten. Zur weiteren Einrichtung gehören das Caribbean Point Restaurant, zwei Boutiquen, ein Schönheitssalon, 4 Tennisplätze, ein Wellnessbereich, ein Swimmingpool und die Coconut Crash Beach Bar, eine der beliebtesten Bars auf Bonaire. Erkunden Sie die Umgebung mit einem Fahrrad oder Motorroller. Das Hotel organisiert Themenabende wie Salsaunterricht oder ein Barbecue am Strand mit lokalen Steel-Bands.



Sport inbegriffen: Tennis, Volleyball, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Yoga, Tischtennis.



Gegen Gebühr: Tauchen, Segeln, Mountainbiking, Kitesurfen.



Tauchen: Das PADI-5-Stern-Tauchcenter Toucan Diving bietet alles, was sich Taucher wünschen.



Kinder: Diverse Aktivitäten werden angeboten.