Peter Island Resort & Spa

Das Resort fügt sich sehr harmonisch in die Landschaft ein und bietet einen erstklassigen Service. Für kulinarische Genüsse sorgen das à la carte Restaurant Tradewinds und der Deadman's Beach Bar & Grill. In der Drake's Channel Lounge werden exotische Cocktails zubereitet. Neben dem traumhaften Deadman's Bay Beach können Sie sich auch im Swimmingpool erfrischen oder sich zu einem der weiteren atemberaubenden Strände fahren lassen. Zur Einrichtung gehören eine Bar, eine Bibliothek mit Fernseher und eine Boutique. Abends gibt es Live-Musik, Themennächte oder die wöchentliche Manager's Cocktail Party. Im grosszügigen Spa werden Sie mit luxuriösen Behandlungen verwöhnt. Sport/Wellness inklusive: Windsurfen, Schnorcheln, Segeln, Kajak, 4 Tennisplätze, Fitnesscenter, Beachvolleyball und Mountainbikes. Gegen Gebühr: Tauchen, Wellnessanwendungen, Hochseefischen, Tennisunterricht und Bootsausflüge Kinder: sind willkommen

Die Oceanview Zimmer befinden sich im ersten Stock und liegen eingebettet in einen Palmengarten im Zentrum des Resorts. In der Nähe befindet sich die Lobby, Swimmingpool und der Yachthafen. Von der privaten Terrasse hat man einen schönen Blick auf den tropischen Garten und das Wasser. Die Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, CD-Player, Gratis-WLAN, Haartrockner und Kaffeekocher ausgestattet. Die Oceanview Deluxe Zimmer sind geräumiger und liegen im Erdgeschoss. Die Junior Suiten Beachfront befinden sich am Ende des Deadman’s Bay Beach, eingebettet in eine tropische Gartenanlage. Sie sind grösser und verfügen über einen Balkon mit Blick aufs Meer und direkten Strandzugang. Die Badezimmer sind mit einem Jacuzzi ausgestattet und auf Anfrage kann ein Butler Service organisiert werden.