Pearl Beach Hotel

Dieses kleine Hotel ist ein Schmuckstück unter den Hotels auf St. Barts und wird Sie mit seiner schlichten Eleganz bezaubern. Es liegt direkt am grossartigen Strand von St. Jean.

Das Hotel liegt direkt am Strand, 1 km vom Flughafen und 2,5 km vom Dorf St. Jean entfernt.

Der Empfangsbereich öffnet sich in einen herrlichen tropischen Garten und mit etwas Glück können Sie zwischen den Hibiskusblüten die ersten Leguane erspähen. Im Restaurant The Beach, das direkt neben dem grossen Schwimmingpool liegt, wird Ihnen bei einem herrlichen Blick auf das karibische Meer das Frühstück serviert. Im La Plage können Sie sich beim Mittag- und Abendessen von der Kochkunst des Chefkochs überzeugen. Entspannen Sie in den Strandliegen und geniessen Sie das Sonnenbaden.







Sport gegen Gebühr:



Windsurfen, Segeln und Kajak







Kinder: sind willkommen