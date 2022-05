Parrot Cay by COMO

Ein absoluter Geheimtipp und das einzige private Inselresort auf den Turks & Caicos , umgeben von weissen Sandstränden und türkisfarbenem Wasser, in unberührter ursprünglicher Natur gelegen. Hier kommen alle Gäste auf ihre Kosten, die Ruhe und etwas Besonderes suchen. Das schlichte, elegante Design des Resorts fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. Im prämierten COMO Shambhala Retreat werden Yogaklassen und asiatisch inspirierte Therapien angeboten.

Das Lotus Poolside Restaurant serviert leichte karibische Küche mit asiatischem Einfluss. Das Terrace Restaurant bietet mediterran-italienische Küche an. In beiden Restaurants erhalten Sie darüber hinaus die vorwiegend vegetarische COMO Shambhala Küche. In den Bars werden frische Fruchtsäfte, edle Weine und exotische Cocktails serviert. Zur weiteren Einrichtung gehören ein Infinity-Edge-Pool, eine Bibliothek mit Business Point und eine Boutique. Verschiedene Ausflüge werden angeboten. Auf Anfrage kann ein privates Picknick an einem einsamen Strand organisiert werden.



Sport/Wellness inklusive:

Yoga- und Pilatesstunden (6 x wöchentlich), Sauna, Dampfbad, Fitnessraum, nicht-motorisierte Wassersportarten, Tennis (Flutlicht).



Gegen Gebühr:

Anwendungen im COMO Shambhala Retreat, Schnorchelausflüge, Hochseefischen, 18-Loch Golfplatz in näherer Umgebung.



COMO Shambhala Retreat:

Das mehrfach ausgezeichnete Retreat bietet Luxus für alle Sinne sowie zahlreiche ganzheitliche Wellness-Programme. Neun Behandlungszimmer, ein Swimmingpool mit Sonnendeck, ein privates Yogastudio und ein Yoga-Pavillon, ein privates Pilates-Studio, Sauna, Dampfbad, Outdoor-Jacuzzis und ein Fitnessraum stehen zu Ihrer Verfügung.



Kinder: sind willkommen.