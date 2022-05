Charmant, exklusiv und idyllisch. Weisse Sandstrände, Palmen und karibisch blaues Meerwasser. Palm Island, gelegen auf der gleichnamigen Privatinsel, ist eines der romantischsten Orte der Karibik. Privates Ambiente in Abgeschiedenheit wird geschickt mit Luxus kombiniert.

Die Einzigartigkeit des Hotels spiegelt sich in seiner, im karibischen Stil gehaltenen Einrichtung wider. Palm Island bietet verschiedene Traumstrände, Naturwanderwege, interessante Ausflüge und Entspannung pur. Ausserdem verfügt die Insel über eine faszinierende Flora und Fauna mit majestätischen Palmen, einheimischen Leguanen und exotischen Vögeln. Der Swimmingpool und die Sonnenterrasse laden zum Relaxen ein. Für sportliche Gäste gibt es diverse Wassersportmöglichkeiten, einen Tennisplatz und einen Fitnessraum. Im eleganten Restaurant Royal Palm und am Sunset Grill werden kulinarische Köstlichkeiten zubereitet. Zum Angebot gehören 2 Bars, Live-Musik, Massage und Beauty-Salon, Boutique und Bibliothek. Einmal pro Woche findet die Manager's Cocktailparty statt, auch karibische Buffets gehören zum Wochenprogramm. Sport/Wellness inklusive: Windsurfen, Schnorcheln, Kajakfahren, Katamaran-Segeln, Tennis, Tischtennis, Fitnessraum, Schuffleboard, Pitchand- Putt-Golf. Gegen Gebühr: Bootsausflüge, Yoga, Pilates, Fitnesstrainer, Spa-Anwendungen, Tauchen und Reiten.

Die Zimmer sind im karibischen Stil eingerichtet mit spitz zulaufenden Dächern, Balkonen, Ventilatoren und farbenfrohen Stoffen. Die Palmview Zimmer befinden sich in 4 Gebäuden mitten in der Gartenanlage und bieten Blick auf den Swimmingpool oder das Meer. Die Beachfront Bungalows liegen direkt am Meer. Beide Kategorien verfügen über eine Sitzecke, private Terrasse, Badezimmer mit Dusche und Klimaanlage.