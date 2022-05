Nickelodeon Hotel & Resorts

Direkt am wunderschönen Strand von Uvero Alto an der Ostküste der Insel gelegen. Der Flughafen Punta Cana ist ca. 60 Kilometer entfernt

Das Resort ist auf verschiedene Gebäude verteilt und verfügt über 7 Gourmet Inclusive Restaurants, 2 Snack-Stände, 2 Bars sowie den exklusiven Just Kiddin' Kinderclub für Kinder von 4-12 Jahre, den Aqua Nick Spielplatz für alle Wasseraktivitäten, ein Fitnesscenter, Tennisplatz, Fussballfeld, den exklusiven Vassa Spa Bereich, einen Souvenirshop und eine schöne Poollandschaft auch mit ruhigen Ecken zum entspannen. Auf der Plaza Orange können die Kinder an speziellen Nickelodeon Events teilnehmen und den Figuren wie SpongeBop Schwammkopf begegnen.



All-Inclusive Angebot: 24h Zimmerservice, Mahlzeiten in den Gourmetrestaurants, Getränke, Snacks, Willkommensgetränk, Fitnesscenter, Just Kiddin' Kinderclub, Aqua Nick Spielplatz und gratis WLAN.



Nicht inklusive: Babysitting, Angeln, Tauchen, Schnorcheln, Golfen, Anwendungen im Spa



Kinder: sind willkommen