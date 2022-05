Naturerlebnis Barahona ab Santo Domingo

1 . Tag Santo Domingo - Barahona Sie werden in Ihrem Altstadthotel abgeholt und zur Busstation gefahren. Danach steigen Sie auf den Linienbus um. Sie fahren entlang der Küstenstrasse nach San Cristóbal, der Geburtsstadt des Diktators Trujillo. Bei Bani führt die Strasse ins Gebirge, durch ein trockenes und steiniges, mit Kakteen und Agaven übersätes Gebiet. Nach einer Weile erreichen Sie die an der Bucht von Neiba gelegene Provinzhauptstadt Barahona. Sie werden an der Busstation erwartet und zu Ihrem Hotel gebracht.

2 . Tag Cachote - Bergdorf & Nebenwald (F, M) Heute entdecken Sie den östlichen Teil des Nationalparks Sierra Bahoruco mit dem einmaligen Nebelwald im Bergdorf Cachote. Sie fahren zu einem Aussichtspunkt mit wunderbarer Sicht auf die Strände von Paraiso und den Fluss Nizaito. Sie besuchen Landwirtschaftsbetriebe und treffen in Cachote die lokale Bevölkerung, welche noch ohne Wasser und Elektrizität lebt. Gegen Abend Rückfahrt nach Barahona.

3 . Tag Lago Enriquillo - Krokodilsee (F, M) Der Lago Enriquillo gehört zu den reizvollsten Gebieten des Landes. Die Gegend ist heiss und trocken, allerdings durch Quellen und kleine Flüsse stellenweise überaus fruchtbar. Der Nationalpark ist das Rückzugsgebiet für Spitzmaulkrokodile und Nashornleguane. Machen Sie sich während einer Bootsfahrt auf die Suche nach diesen beeindruckenden Reptilien. Auf der Rückfahrt können Sie bei den natürlichen Becken von Neyba baden. Anschliessend Rückfahrt in Ihr Hotel.

4 . Tag Larimar - Blaues Juwel (F, M) Entlang der Küstenstrasse fahren Sie nach Bahoruco. Von hier geht es hoch in die Berge zur einzigen Larimar-Mine der Welt. Der Stein ist kratzfest und lässt sich gut polieren. Es werden Halsketten, Ohrringe und Schmuckdöschen hergestellt. In der Mine haben Sie Gelegenheit, mit den Arbeitern zu sprechen. Sie essen in einem privaten Haus zu Mittag, das sich direkt am Fluss mit natürlichen Schwimmbecken und Wasserfällen befindet. Die erfrischenden Flussläufe laden zum Baden in den Naturbecken ein. Auf der Rückfahrt besichtigen Sie ein Larimar-Atelier und sehen, wie der Stein verarbeitet wird.

5 . Tag Laguna de Oviedo - Flamingo Insel (F, M) Entlang der Küstenstrasse fahren Sie in Richtung Los Patos. In Oviedo erreichen Sie die Laguna de Oviedo, eine Süss-Salzwasser-Lagune. Sie entdecken eine trockene, fast wüstenartige Vegetation und bestaunen eine Anzahl verschiedener Grossvögel, wie Reiher, Löffler und Enten. Hier bietet sich Ihnen bei einer Inselbesichtigung die einmalige Chance, Leguane in der freien Natur zu beobachten. Die Wanderung führt Sie quer über die kleine Insel, durch eine karge und kakteenbestückte Vegetation, zu einem Aussichtsturm. Von hier aus haben Sie eine fantastische Sicht über die ganze Gegend. Auf der anschliessenden Bootsfahrt nähern Sie sich der grössten Flamingokolonie der Dominikanischen Republik. Geniessen Sie das Erlebnis, wenn ein ganzer Flamingoschwarm an Ihnen vorbeizieht! Am Abend Rückfahrt nach Barahona.

6 . Tag Bahia de Las Aguilas (F, M) Sie fahren entlang der Küstenstrasse zum Fischerort Cabo Rojo. In La Cueva besteigen Sie ein Boot, das Sie in rund 15 Minuten Fahrt zum wohl schönsten Naturstrand fährt. Der Strand an der Bahía de las Aguilas im Nationalpark Jaragua ist absolut sauber und schneeweiss. Die Bucht erstreckt sich über 8 km und bietet eine aussergewöhnliche Küstenlandschaft mit kristallklarem Wasser in Schattierungen von Türkis- bis Opalblau, das am Horizont mit dem Himmel verschmilzt. Das Mittagessen wird Ihnen am Strand serviert. Geniessen Sie den Aufenthalt am Strand, gehen Sie schwimmen oder Schnorcheln und erleben Sie die unberührte Natur. Auf der Rückfahrt halten Sie bei der einzigen Wasserquelle im Nationalpark Jaragua.