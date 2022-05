Natur Pur ab Montego Bay

Heute fahren Sie durch die grüne Hügelgegend um Montego Bay zum abgelegenen Garten von Ras Natango. Lassen Sie sich hier von der Pflanzenvielfalt bezaubern, und geniessen Sie den herrlichen Ausblick über Montego Bay. Weiter geht es tiefer in den Dschungel. Sie steigen auf ein Bambusfloss und gleiten den Great River hinab, mitten durch die Natur. Gegen Abend Ankunft an der Südküste.

Treasure Beach (F)

Entlang der Küste erreichen Sie Lovers Leap. Lauschen Sie der Legende und geniessen Sie den Ausblick über die Steilklippen. Weiter geht es ins Fischerdorf Little Ochi. Hier haben Sie die Gelegenheit fangfrischen Fisch direkt am Strand, in typisch jamaicanischer Atmosphäre zu geniessen. Per Boot geht es dann zur Pelican Bar, eine auf Stelzen gebaute Bar mitten im Meer. Dieses Plätzchen ist immer noch ein Geheimtipp und lädt ganz besonders zum Entspannen ein.