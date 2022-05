Mystique Royal St. Lucia Resort

Die Unterkunft liegt direkt am Reduit Strand. In der Umgebung finden sich zahlreiche Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Der nationale Flughafen ist ca. 8 km entfernt, zum internationalen Flughafen sind es ca. 40 Km.

Dieses fabelhafte Saint Lucian Resort bietet Ihnen Privatsphäre und Komfort in neuen, renovierten Suiten, die geräumig und gut ausgestattet sind, zusätzlich zur Möglichkeit, stilvoll in preisgekrönten Restaurants zu speisen. Entspannen Sie am Pool und nehmen Sie einen Cocktail an der Bar. Geniessen Sie die Auswahl an Behandlungen, Therapien und Massagen im Spabereich.



Hotel-Info: 76 Zimmer



Sport/Wellness inklusive: Fitnesscenter



Gegen Gebühr: Spa und Wellnesscenter



Kinder: sind willkommen.