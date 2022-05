Melia Buenavista all inclusive Royal Service & Spa

Das Hotel Melia Buenavista all Incusive Royal Service & Spa liegt im Westen der Insel Cayo Santa Maria in einem Naturschutzgebiet und inmitten einer herrlichen Dünenlandschaft. Das exklusive all Royal Service Hotel ist eines der ersten kleineren All-Inclusive Hotels auf Cuba und verspricht modernes Design, offene Terrassen und unberührte Strände. Das Hotel ist ideal für Paare, Ruhesuchende, Wellnessliebhaber und Gäste, welche sich gerne verwöhnen lassen.